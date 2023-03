Van Karnebeek ist seit 2022 CEO von GreenV, der international operierenden Firmengruppe in der Gartenbaubranche, die zum Portfolio von HAL Investments gehört. Er verbrachte fast seine gesamte berufliche Laufbahn bei der Heineken N.V. in kaufmännischen, Marketing- und allgemeinen Managementpositionen. Bei Heineken war Van Karnebeek in den Niederlanden, Hongkong, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien und Österreich tätig und war schließlich von 2015 bis 2021 Chief Commercial Officer und Mitglied des Executive Teams in der internationalen Konzernzentrale der Brauerei in Amsterdam.

Hein Schumacher wird Friesland Campina zum 1. Mai 2023 verlassen.