Das Hamburger Getränkeunternehmen Fritz-Kola wächst weiter und organisiert seine Struktur wie die Pfadfinder, so dass sie sich von den typischen Gliederungen eines Großunternehmens abhebt. Moritz Sohler (Foto) soll als Commercial Director Europe das internationale Geschäft vorantreiben.

Nach dem Vorbild der Pfadfinder entwickelte Fritz-Kola drei „Camps“: Base Camp, Camp Germany und Explorer Camp arbeiten flexibel und selbstbestimmt, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. Auf diese Weise soll Fritz-Kola künftig neue nachhaltige Vertriebswege für Europa erschließen. Unterstützung bekommen die Hanseaten dabei ab Mai 2023 von Moritz Sohler. Der Münchner steigt als Commercial Director Europe ein. Als Leiter des Explorer Camps ist er für Aufbau und Management des Camps zuständig.



Die Pfadfinder haben Gründer Mirco Wolf Wiegert als Gemeinschaft geprägt. Seit Anfang des Jahres stellt sich nach ihrem Vorbild Fritz-Kola in drei Camps auf: Alle Camps werden von der Fritz-Kola-Geschäftsführung geleitet. Das Base Camp kümmert sich unter anderem um Human Resources, Strategy, Marketing und Operations. Es bildet die Basis und garantiert die europaweite Einhaltung der Fritz-Kola-Standards, heißt es vom Unternehmen. Ausgangspunkt für Deutschland ist das Camp Germany. Hier haben unter anderem die Bereiche On-Trade, Off-Trade, Wholesale, E-Commerce und Event ihr Zuhause.



Das Fritz-Kola-Explorer Camp umfasst alle europäischen Märkte außer Deutschland. Moritz Sohler wird als neuer Leiter des Camps bestehende und neue Märkte analysieren und bewerten, auf die lokalen Bedürfnisse angepasste Vertriebs- und Marketingkonzepte entwickeln und das bestehende Netzwerk aus Vertriebspartnern und Händlern weiter ausbauen. Dabei arbeitet der Commercial Director Europe eng mit der Leitung des Base Camps zusammen. Am sogenannten Fritz-Kola-Campfire finden die Camps zusammen und richten ihre Ziele aus.