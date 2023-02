Dior Decupper hat bereits von 2007 bis 2019 bei Imperial Brands gearbeitet. In ihre neue Rolle bringt sie laut Unternehmensmitteilung umfangreiche Führungserfahrung aus anderen Ländermärkten des Unternehmensverbunds mit, unter anderem war sie von 2015 bis 2019 als General Managerin für Frankreich und die Beneluxländer tätig. Vor ihrem Eintritt bei Reemtsma war sie in der internationalen Lebensmittelbranche beschäftigt, zuletzt als Group Chief Executive bei The Meatless Farm sowie als General Managerin für die Niederlande, Frankreich und Belgien bei Upfield.