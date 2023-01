Die Höhe des Pfandbetrages wird – abhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – noch festgelegt. Vorgestellt wird die neue Flasche erstmals auf der Fachmesse ProWein, vom 19. bis 21. März in Düsseldorf. In den Verkehr bringen und verantworten wird den neuen Mehrweg-Pool die „Wein-Mehrweg eG“, eine hierfür gegründete Gesellschaft in Form einer Genossenschaft. Diese zählt derzeit 12 Mitglieder. Werner Bender ist Vorstand, Ulrich-M. Breutner Bevollmächtigter der am 24. Januar gegründeten Wein-Mehrweg eG. Für Bender war die Einführung eines geschlossenen Mehrwegsystems auch beim Wein überfällig: „Wir können die Mehrwegflasche bis zu 50 Mal befüllen, das spart Ressourcen und Energie, vermeidet Abfall und die Weinbranche wird deutlich unabhängiger.“ Dadurch biete das neue System ökologische und ökonomische Vorteile. Mittelfristig soll die 0,75 Liter Mehrwegflasche deshalb für erhebliche Teile der Sortimente der Mitgliedsbetriebe verwendet werden und große Mengen der derzeit noch verwendeten Einwegflaschen ersetzen. Die Gründungsmitglieder der neuen Wein-Mehrweg eG sind ausschließlich Württemberger Weingärtnergenossenschaften. Und dies ist kein Zufall. Denn: Es gibt in Württemberg beim Wein – auch dies ist bundesweit einmalig – bereits seit mehreren Jahrzehnten ein funktionierendes Mehrwegsystem im 1-Liter-Bereich. In der Folge könnten die Voraussetzungen für das neue Mehrwegsystem nicht besser sein. So verfügt die in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) ansässige WSG Weingärtner-Servicegesellschaft über das leistungsfähigste Spülzentrum Deutschlands für Weinflaschen. Die auch für große Kapazitäten ausgelegte Anlage spült bereits jetzt 24 Millionen (Liter-)Flaschen pro Jahr, für Genossenschaften, Handelskellereien und Weingüter.

Den Start wird die neue Mehrwegflasche im Getränke- und Weinfachhandel vollziehen. Bender und Breutner sind sich aber sicher, dass der Lebensmittelhandel folgen wird. Darüber hinaus haben auch erste Bio-Handelsgesellschaften und Weingüter bereits Interesse bekundet. „Die Wein-Mehrweg eG ist jederzeit offen für neue Mitglieder, wir laden alle Interessierten herzlich ein, unserer Gruppe beizutreten“, betont deshalb auch Breutner. Denn: Die Mitgliedschaft in dem neuen Mehrwegunternehmen ist gleichzeitig Voraussetzung, um an dem geschlossenen Mehrwegsystem teilnehmen zu können.

Die Zeit bis zur Vorstellung auf der Fachmesse ProWein nutzt die Wein-Mehrweg eG für die Weiterentwicklung und Optimierung der Flasche. Am Starttag der ProWein, dem 19.03., wird das neue System in einer Pressekonferenz vorgestellt werden.