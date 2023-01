Die Schlumberger Gruppe bietet ihren Kunden und deren Mitarbeitern ab März die Teilnahme an Weinausbildungen an. Durchgeführt werden sollen diese vom International Wine Institute (IWI).

Mit dem innerhalb der Weiterbildungen erlangten Fachwissen sollen die Mitarbeiter ihre Beratungskompetenz steigern können. Ziel sei es, eine Weinberatung zu ermöglichen, die den Verkauf fördert. „Erfolg kommt nicht von allein! Nur wer sich unablässig am Markt orientiert, Trends erkennt, kompetent einkauft und ideenreich verkauft, wird sich langfristig behaupten. Elementare Voraussetzung dafür sind sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, die sich kontinuierlich weiterbilden“, erklärt Rudolf Knickenberg, Geschäftsführer der Schlumberger Gruppe.

Als sogenanntes „Blended Learning“ konzipiert, finden die Weiterbildungen zu einem Teil in digitaler Form statt und werden mit Präsenzphasen und Selbststudium kombiniert. „Wir bieten ein vierstufiges Fortbildungskonzept mit renommierten Abschlüssen an. Die Prüfungen werden privatrechtlich über das IWI, öffentlich-rechtlich über eine IHK und international über den Wine and Spirit Education Trust (WSET) abgenommen, sodass alle Teilnehmer einen anerkannten Nachweis über ihre Fortbildung erhalten“, erklärt Alexander Kohnen, Geschäftsführer des IWI.