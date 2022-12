Nach der Einführung der Kampagne „Uns verbindet mehr“ geht die Wernesgrüner Brauerei den nächsten Schritt in ihrer Markenpositionierung. Sie präsentiert sich ab sofort in einem komplett neuen, modernen Design.

Der neue Markenauftritt verbindet bewusst Tradition und Moderne und wird über sämtliche Kanäle hinweg erlebbar: Alle Wernesgrüner Sorten und Verkaufseinheiten sowie die gesamte Außendarstellung werden sukzessive umgestellt, heißt es in einer Mitteilung.

Die Wernesgrüner Produktrange erhalte „einen klaren und modernen Look, der sich ausdrucksstark vom Wettbewerb abhebt“. Der Leitgedanke „Uns verbindet mehr“ spiegelt sich jetzt auch im Design durch verbindende Elemente wider: Wenn man in geselliger Runde zusammen ist, trinkt man gerne gemeinsam ein Wernesgrüner. Diese Emotionalität und Verbundenheit in der Gemeinschaft soll nun ein Bierglas mit Schaumkrone im Wernesgrüner „W“ symbolisieren.

Auch der Bezug zur Herkunft wird erstmalig hervorgehoben: So zeigt sich die Wernesgrüner Brauerei als Illustration auf Flaschen, Dosen, Sixpacks sowie auf vielen weiteren Touchpoints und hat somit einen festen Platz im Design. Während der Designentwicklung wurden einige bedeutende Elemente wie das rote Qualitäts-Siegel, der schräge Wernesgrüner Schriftzug und die Jahreszahl 1436 beibehalten, weiterentwickelt und prominent ins neue Design eingebunden. Die sortenspezifische Farbgestaltung der Etiketten sorgt zusätzlich für eine stärkere Differenzierung der Biersorten.

Katja Wüstling, Senior Brand Managerin bei Wernesgrüner, erklärt: „Einige altbekannte Design-Elemente wurden gezielt herausgearbeitet und neu interpretiert. Sie schlagen nun die ideale Brücke zwischen Neuausrichtung und der langen Historie.“