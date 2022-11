Die Nachfrage nach kompostierbaren Verpackungen steige laut Unternehmen und etwa 45 Prozent der Franzosen kompostieren bereits eine oder mehrere Arten von Bioabfall. Dazu Guillaume Le Cunff, CEO bei Nespresso: „Wir freuen uns sehr, unsere erste heimkompostierbare Kapsel auf Papierbasis vorstellen zu können. Diese Kapsel ergänzt unser Sortiment an Aluminiumkapseln, die recycelbar sind und mit 80 Prozent recyceltem Aluminium hergestellt werden.“

Die neue heimkompostierbare Kapsel auf Papierbasis wurde von der internationalen Zertifizierungsstelle TÜV Austria zertifiziert. In einigen Ländern, unter anderem in Frankreich, wo Nespresso dieses Pilotprojekt durchführt, können diese Kapseln über die öffentliche Biotonne entsorgt werden. Das neue Sortiment wird im Rahmen eines Pilotprojekts zunächst in der Schweiz und in Frankreich für die Nespresso Original Maschinen eingeführt. Innerhalb eines Jahres soll das Angebot dann in mehreren anderen europäischen Märkten eingeführt werden.