Der Migros gelingt es für CoffeeB mit Edeka den grössten deutschen Einzelhändler für den Roll-out in Deutschland im April an Bord zu holen. Weitere Schlüsselmärkte sind in Planung. CoffeeB wird als das erstes Kaffee-Kapselsystem ohne Kapsel beworben.

Nach dem Produktlaunch im September sei der Verkauf laut Migros in der Schweiz und in Frankreich erfolgreich angelaufen. „Auch wenn es Zeit braucht, bis sich ein neues System durchsetzt, wurden unsere Erwartungen bisher erfüllt. Ambition der Migros ist es, dass CoffeeB mittelfristig einen hohen Anteil am Kapselmarkt erreicht und langfristig global zum Standard wird“, so Frank Wilde, Head of CoffeeB. Deutschland biete einen weiteren riesigen Absatzmarkt und somit etliche Umsatzpotenziale.

Durch den Wegfall der Aluminium- oder Plastikkapseln können enorme Abfallmassen vermieden werden. Weltweit beläuft sich die Menge an Abfall, die durch Kaffeekapseln verursacht wird, laut CoffeeB auf rund 100.000 Tonnen pro Jahr. Wenn auch zum Teil rezyklierbar, so landet ein Grossteil davon dennoch im Müll.