Nach einer von Splendid Research durchgeführten repräsentativen Studie ist Milka in Deutschland aktuell die stärkste Marke der Schokoladenhersteller. In dem Top-10-Ranking des Marktforschungsinstituts folgen darauf Ritter Sport und Merci auf Platz zwei und drei.

Im Rahmen der repräsentativen Umfrage hat Splendid Research über sein Online-Panel www.befragmich.de insgesamt 1.005 Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren zum Thema Schokolade befragt. Nachgeprüft wurde, welche Marken dieser Branche am bekanntesten sind, über welches Image sie verfügen und wie hoch die Kaufwahrscheinlichkeit ist. Damit habe man einen vertiefenden Einblick in die Image-Profile der Schokoladenhersteller und das Konsummuster der deutschen Bevölkerung bekommen, so die Marktforscher.

Norman Habenicht, Head of Marketing & Communications bei Splendid Research sagt: „Unter den Top 5 finden sich ausschließlich seit vielen Jahrzehnten etablierte Namen wieder. Die Bekanntheit liegt in dieser Branche über dem Durchschnitt, ebenfalls sprechen die teils knappen Abstände in der Spitze der Top 10 für einen gesunden Wettbewerb“.

Bei einem möglichen Score von 100 Punkten im Gesamtranking erreicht Milka mit 69,7 Punkten die höchste Wertung. Neben ihrem hohen Bekanntheitsgrad (97 Punkte), besitzt die Schoko-Marke einen Image-Score von 71,8 Punkten. Dieser setzt sich dabei aus den Bewertungen von zehn verschiedenen Attributen zusammen. Punkten konnte Milka vor allem mit den Attributen "Innovation" (71,9 Punkte) und "hohes Maß an Kundenpassung" (73,7 Punkte).

Zweitplatzierter Ritter Sport (69 Punkte) kann Milka beim Image-Ranking mit einem Score von 72,4 Punkten noch übertreffen. Die Marke punktet insbesondere mit den Attributen “Attraktivität” (77,2 Punkte) und “hohe Qualität” (76,8 Punkte).

Merci ist mit 65 Punkten der drittplatzierte Schokoladenhersteller. Hervor sticht der hohe Wert von 94,4 Punkten für den Bekanntheitsgrad. Gute Image-Eigenschaften von Merci sind laut der Umfrage eine hohe Qualität (78,3 Punkte), ein gutes Preis/ Leistungsverhältnis (66,0 Punkte) und mit 66,5 Punkten auch eine hohe Kundenpassung.

Vierplatzierter ist mit 64,8 Punkten die Marke Lindt, dicht gefolgt von Kinder Schokolade mit 64,5 Punkten. Darauf folgen die Marken Toblerone (59,1 Punkte), Yoguretten (57,2 Punkte), Schogetten (55,5 Punkte), Alpia (45,6 Punkte) und schließlich Sarotti mit 42,6 Punkten.