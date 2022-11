Antworten gibt eine zweitägige Konferenz mit Experten aus Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft, die der Verpackungsspezialist Multivac zusammen mit dem Prozesstechnik-Experten Handtmann veranstaltet, unterstützt durch den Branchenverband der Alternativen Proteinquellen (BALPro). „Proteine der Zukunft – Nachhaltige Verarbeitung und Verpackung“ ist die Konferenz überschrieben, die am 1. und 2. Februar 2023 jeweils von 9-16:30 Uhr am Multivac-Firmensitz in Wolfertschwenden stattfindet. Im Innovationszentrum dort können die Teilnehmer Maschinen und Anlagen von Multivac und Handtmann beim Verarbeiten und Verpacken veganer Produkte beobachten, darunter Aufschnitt, Hack- und Formprodukte sowie Aufstrich und Convenience-Produkte. Zu sehen sind semi-automatische Maschinen und vollautomatische Linien im industriellen Maßstab. „Akteure zusammenbringen, durch Diskussionen den Horizont erweitern und gemeinsam Lösungen für dringende Zukunftsfragen erarbeiten, darum geht es“, sagt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor bei Multivac. Harald Suchanka, CEO von Handtmann, ergänzt, dass die Teilnehmer am 3. Februar 2023 im Rahmen des Zusatzevents „Meet the Expert“ Einzelgespräche mit den Fachexperten vereinbaren können. Anmeldung unter fp-conference.com.