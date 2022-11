Diese vereint die Aromenhaus-Tradition mit der Expertise von Diana Food in natürlichen Inhaltsstoffen und der Kompetenz von IDF in rückwärtsintegrierten Hühnerfleischlösungen. „Unser einzigartiges Angebot beruht auf der Kombination unseres Fachwissens in den Bereichen Geschmack, Ernährung und Gesundheit. Wir wenden diese drei Arten von Expertise bereits in verschiedenen Reifegraden bei unseren Kunden an. Jetzt wollen wir uns darin gezielt verstärken", unterstreicht Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstand TN&H. Um das zu erreichen, wurde eine Business Incubation Group (BIG) gegründet, die neue und potenziell erfolgversprechende Ideen und Lösungen für künftige Lebensmittel und Getränke zusammenbringt. Mithilfe modernster Wissenschaft und Technologie identifiziert TN&H das Potenzial von Nebenprodukten und Seitenströmen in und für seine Lieferkette. Auf diese Weise entsteht aus natürlichen Rohstoffen maximaler Wert. Die Lösungen von Symrise tragen dazu bei, das Nährwertprofil von Verbraucherprodukten zu verbessern, indem funktionale Inhaltsstoffe wie klassische Proteine und Ballaststoffe ergänzt werden.