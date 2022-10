Kai Bordel ist bereits seit Mai im Unternehmen als Chief Operating Officer tätig. Er begann seine Karriere bei Nike, wo er viele Jahre lang verschiedene internationale Führungspositionen innehatte. Nach einigen Stationen in der Modebranche wechselte er zu AmRest Coffee Deutschland Sp.z.o.o. Co. KG, wo er als Managing Director Deutschland für Starbucks tätig war. Kai Bordel bringt laut Unternehmen langjährige kaufmännische Erfahrung und umfassendes Know-how im Groß- und Einzelhandel sowie in der Gastronomie mit.

Andrea Giudici ist bereits seit Jahresbeginn als Chief Financial Officer bei Nordsee beschäftigt, bekleidete zuvor die Position des Finance Director bei Burger King Italien und bringt über zehn Jahre Erfahrung im Bereich Senior Controlling bei Autogrill mit.