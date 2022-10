Die Brezelbäckerei Ditsch hat ihre Geschäftsführung erweitert. Neu in der Geschäftsführung sind jetzt Klaus Westerwelle (Foto, li.) als Managing Director Operations und Björn Tiemann (Foto, re.) als Managing Director Sales & Business Development.

„Westerwelle und Tiemann unterstützen den bisherigen Allein-Geschäftsführer Sebastian Gooding und machen das Ditsch-Trio komplett“, schreibt das Unternehmen.

In der jetzt dreiköpfigen Geschäftsführung wird sich Gooding auf die strategische Weiterentwicklung der Großbäckerei in den USA und der EU konzentrieren. Er werde nach den erfolgreichen Expansionsprojekten in Deutschland und den USA seine Funktion als Managing Director B2B auch weiterhin ausüben, heißt es.

„Björn Tiemann und Klaus Westerwelle sind langjährige Führungskräfte der Großbäckerei Ditsch und bringen umfangreiche Erfahrung im deutschen und internationalen Geschäft der Tiefkühl-Lebensmittelbranche mit“, erläuterte Gooding. „Wir setzen auf eine stabile Weiterentwicklung in den USA sowie in Deutschland.“