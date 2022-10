Tobias Hack wird neuer Niederlassungsmanager/Regionalleiter West, Jörn Kramer neuer Vertriebsinnendienstleiter, Sebastian Markl neuer IT-Chef und Ole Schmidt wird Leiter Perfomance Management.

Tobias Hack, Niederlassungsmanager und Regionalleiter West, war zuletzt als Abteilungsleiter in der Logistik bei der Firma E. Breuninger tätig. Er war dort neben der operativen Fachabteilung auch mit der Implementierung der Systeme und Prozesse im neu eröffneten Logistiklager betraut. Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem die Entwicklung und der Aufbau von Standards und KPI-basierter Steuerung.

Jörn Kramer, künftiger Vertriebsinnendienstleiter bei Trinks, kommt von OBI, wo er seit 2013 in unterschiedlichen Positionen tätig war. Zuletzt war er Gruppenleiter Innendienst der MachbarMacher GmbH in der OBI Group Holding.

Sebastian Markl, Head of IT, war bislang als Global Head of IT der Business Unit Industrie bei der Stabilus Gruppe für die Leitung, Führungs- und Weiterentwicklung der internationalen IT, die Ausarbeitung und Einführung globaler IT-Richtlinien sowie die Entwicklung der IT-Strategie zuständig.

Ole Schmidt, Leiter Performance Management, arbeitete bisher für die RWZ Rhein Main eG, wo er als Bereichscontroller Logistik für die prozessuale Steuerung der betriebswirtschaftlichen Planung/Analyse des Geschäftsbereichs verantwortlich war. Zuvor war er für Capgemini Invent sowie mehrere Jahre in verschiedenen Positionen für die LHV (Rewe Group) tätig.