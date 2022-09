Wolfgang König wird darüber hinaus künftig auch den neuen Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands führen, teilt Henkel heute mit.

Bereits mit der Ankündigung des Zusammenschlusses der beiden Konsumentengeschäfte von Henkel im Januar diesen Jahres hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass „Piacenza nach erfolgreicher Begleitung des Integrationsprozesses das Unternehmen bis spätestens Ende 2022 verlassen würde“. Da Henkel bei der Einführung der neuen Organisationsstruktur von Henkel Consumer Brands vor dem ursprünglich angekündigten Zeitplan liegt, wurde der Wechsel nun vorgezogen.

Piacenza begann 1990 bei Henkel. Der gebürtige Franzose war seitdem in vielen Management-Funktionen tätig. Vor seinem Eintritt in den Vorstand verantwortete er als Corporate Senior Vice President das Kosmetikgeschäft in den Regionen Westeuropa, Nahost/Nordafrika und Asien-Pazifik und war Präsident für Henkel in Frankreich. 2011 wurde er als Executive Vice President mit Verantwortung für den Bereich Laundry & Home Care in den Vorstand von Henkel berufen.