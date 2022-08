Personalie CFO-Wechsel bei L’Oréal

Zum Jahresende gibt es personelle Veränderungen in der Geschäftsführung von L’Oréal in Österreich und Deutschland. Stéphane Grimardias (Foto) übernimmt ab Ende November 2022 die Position des Chief Financial Officers (CFO). Er tritt die Nachfolge von Ingrid Heisserer an.