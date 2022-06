Glutenfreie Produkte Katjes Greenfood kauft Genius Foods

Die deutsche Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat über ihre englische Tochtergesellschaft die dortige Firma Genius Foods Limited komplett übernommen. Das gab Katjes Greenfood bekannt. Es handele sich bei Genius Foods um den Marktführer für glutenfreie Produkte in Großbritannien und die Nummer zwei in Europa.