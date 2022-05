Timo Albrecht ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann und Betriebswirt und kennt das Unternehmen seit vielen Jahren: Seit 2006 durchlief der 44-Jährige innerhalb der DMK Group unterschiedliche Stationen im Sales-Bereich. Zuletzt betreute er als Group Account Manager verschiedene Großkunden. In seiner neuen Funktion verantwortet er nun das gesamte LEH-Vertriebsgeschäft der Business Unit Brand und berichtet direkt an Carsten Habermann.

DMK habe in der kommenden Zeit eine Vielzahl an Themen vor sich, die man auch im Vertrieb stemmen müsse, erklärte Carsten Habermann, COO der BU Brand, zur Nachfolge: „Wir haben den klaren Auftrag, die Menschen mit Lebensmittel zu versorgen – auch in herausfordernden Zeiten. Dem können wir nur mit einem schlagkräftigen und agilen Team gerecht werden.“