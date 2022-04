Der Aufsichtsrat des Konsumgüterkonzerns hat Nicola Lafrentz (Foto) zum 1. Mai 2022 in den Vorstand berufen. Nach einer Übergangszeit wird sie als Nachfolgerin von Zhengrong Liu das Personalressort und die Rolle der Arbeitsdirektorin übernehmen.

„Nicola Lafrentz wird mit ihrem globalen HR-Team insbesondere das Thema Mitarbeiterentwicklung strategisch vorantreiben. Das ist einer der wichtigsten Beiträge zu Beiersdorfs Zukunft und ein wichtiges Anliegen des Aufsichtsrats“, sagte Prof. Dr. Reinhard Pöllath, Aufsichtsratsvorsitzender der Beiersdorf AG. „Zhengrong Liu ermöglichte und begleitet diese Nachfolge und scheidet nach seiner zweiten Amtszeit am Jahresende aus – nach fast einem Jahrzehnt kraftvollen und sehr erfolgreichen Dienens für Beiersdorf.“

Nicola Lafrentz (46) bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in zahlreichen Feldern der Personalarbeit mit und ist auch im Unternehmen keine Unbekannte. Lafrentz war bereits von Anfang 2015 bis März 2021 in leitender HR-Funktion bei Beiersdorf tätig und leitete in der Funktion des Vice President HR die strategische und operative Umsetzung der Personalthemen für verschiedene globale Funktionen. Nach einer privaten Auszeit kehrt Lafrentz jetzt ins Unternehmen zurück.

Vorstandsvorsitzender Vincent Warnery: „Das Personalressort ist ein wichtiger Treiber für unsere Transformation im Unternehmen. Mit ihrer Erfahrung bei der Entwicklung und Umsetzung der Personalagenda als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist Nicola Lafrentz eine hervorragende Ergänzung in unserem Vorstandsteam.“

Nach dem Studium der Organisationspsychologie und Management in den USA und Simbabwe begann Nicola Lafrentz ihre Karriere 2001 in der Personalberatung. Anschließend übernahm sie verschiedene leitende HR-Funktionen in Deutschland, den Niederlanden und Portugal für führende Konsumgüterhersteller wie Bacardi-Martini und Mars bevor sie 2015 zu Beiersdorf wechselte. Lafrentz ist verheiratet und hat zwei Kinder.