Ab dem 1. Mai 2022 wird Lillie Li Valeur (Foto) neue Deutschland-Chefin der europäischen Molkereigenossenschaft Arla Foods. Als Geschäftsführerin und Group Vice President verantwortet sie dann das gesamte Geschäft von Arla Foods in Deutschland. Sie berichtet an Arla Europa-Vorstand Peter Giørtz-Carlsen.

In den vergangenen zwei Jahren war Lillie Li Valeur (52) CEO der in Dänemark ansässigen Good Food Group. Zuvor arbeitete sie bereits 18 Jahre in verschiedenen, internationalen Führungspositionen bei Arla Foods. Sie folgt in Deutschland auf Patrik Hansson, der wie bereits im März angekündigt, seit dem 1. April 2022 die Position des Chief Marketing Officer bei der Arla Foods Gruppe übernommen hat.

Lillie Li Valeur „verfügt über ausgezeichnete Führungsqualitäten im Aufbau engagierter Teams – eine Fähigkeit, die sie bereits innerhalb und auch außerhalb von Arla unter Beweis gestellt hat“, heißt es in einer Pressemitteilung. In den vergangenen zwei Jahren war Lillie Li Valeur als CEO der international tätigen und in Dänemark ansässigen Good Food Group (Herstellung verschiedener Lebensmittel; darunter u.a. Marmelade, Honig und Nüsse) tätig. Davor arbeitete sie bereits 18 Jahre bei Arla Foods, zuletzt als Vice President von Arlas Geschäftsbereich für milchbasierte Getränke. Dort führte sie ein Team, das auf den europäischen und internationalen Märkten kontinuierlich zweistellige Wachstumsraten erzielen konnte. Zurückzuführen ist dieses Wachstum insbesondere auch auf das Geschäft mit dem Sortiment der Marke Starbucks (Lizenzmarke; gekühlte, trinkfertige Kaffeemischungen), das Lillie Li Valeur zu einer langfristigen strategischen Partnerschaft ausbaute. Darüber hinaus leitete sie Arlas China-Geschäft. In dieser Zeit entwickelte und implementierte sie den Plan für die strategische Zusammenarbeit mit dem chinesischen Molkereiunternehmen Mengnui Dairy Company. Anschließend übernahm sie die Position des Vice President für Arlas Geschäft in Südostasien und war in dieser Funktion maßgeblich für den Aufbau von Arla Foods Joint Venture in Bangladesch sowie der regionalen Niederlassung in Kuala Lumpur verantwortlich.

„Ich freue mich, dass wir Lillie für die wichtige Rolle der Führung des Deutschland-Geschäfts bei Arla Foods zurückgewinnen konnten. Infolge von Patrik Hanssons kürzlich erfolgter Ernennung zum Chief Marketing Officer haben wir für seine Nachfolge nach einer Führungspersönlichkeit gesucht, die den Wachstumskurs des deutschen Geschäfts weiterführt. Lillie ist die ideale Besetzung für diese Aufgabe. Sie verfügt über ein tiefes Verständnis unserer Genossenschaft und weist in komplexen Wachstumsmärkten bereits eine starke Erfolgsbilanz auf. Außerdem verfügt Lillie über die Fähigkeit starke Beziehungen aufzubauen und hat im Laufe ihrer Karriere gezeigt, dass sie Partnerschaften, die einen langfristigen Wert für unser Unternehmen schaffen, in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt. Dies ist sehr wichtig, um unsere Position in Deutschland weiter zu stärken. Ich möchte mich auch nochmals bei Patrik für seine Führung des Deutschland-Geschäfts bedanken. Lillie wird an seine Arbeit anknüpfen und ich bin davon überzeugt, dass sie eine großartige Nachfolgerin sein wird“, so Peter Giørtz-Carlsen, Executive Vice President und Europa-Vorstand bei Arla Foods.

Lillie Li Valeur zu ihrer Ernennung: „Ich freue mich sehr, wieder bei Arla Foods zu sein und mit allen Kolleginnen und Kollegen mit Begeisterung zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der Milchwirtschaft zu gestalten - eine Vision, die mich immer wieder aufs Neue inspiriert. Ich blicke gespannt auf die neue Herausforderung, die Wachstumsagenda in einem der größten und komplexesten Märkte von Arla voranzutreiben. Ich weiß, dass wir in Deutschland über ein starkes Team verfügen, und ich bin überzeugt, dass wir in Zusammenarbeit mit unseren Landwirtinnen und Landwirten viel erreichen können. Es ist schön, wieder ein Teil von Arla zu sein und mit den hiesigen Kolleginnen und Kollegen, unseren deutschen Landwirten und Kunden zusammenzuarbeiten, um unsere langfristigen Wachstumsziele auf dem deutschen Markt zu erreichen.“