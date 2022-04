Beim Gemüseanbaubetrieb Behr gibt es einen Wechsel an der Finanzspitze. Kai Hölscher (Foto) löste am 1. April Dr. Georg Hürth ab, der das Unternehmen nach sechs Jahren und zwei Amtsperioden auf eigenen Wunsch verlässt.

In dieser Zeit konnte das Unternehmen erfolgreich restrukturiert werden und nimmt heute eine marktführende Position in Deutschland ein, teilt das in vierter und fünfter Generation inhabergeführte Familienunternehmen mit.

Kai Hölscher hat jahrelange Erfahrung als Prokurist und Geschäftsführer im kaufmännischen Bereich der Lebensmittel- und Agrarindustrie. „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und möchte den eingeschlagenen Kurs der Behr AG erfolgreich fortführen“, so Hölscher.