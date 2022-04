„Ich freue mich, dass Vincent Warnery den CEO Pledge im Namen von Beiersdorf unterzeichnet hat. Mit dieser Unterschrift setzt der Konzern einen weiteren Meilenstein in unserem Bemühen, die Geschlechterparität in der Konsumgüterindustrie zu erreichen“, betont Mick Broekhof, Mitbegründer und Secretary of Executive Committee des LEAD Network.

Die Unterzeichnung ist laut Unternehmen ein erster Schritt seiner im letzten Jahr vorgestellten „Gender Parity Ambition“. Hiernach plane man die Erreichung der Geschlechterparität auf allen Führungsebenen bis 2025.

Vincent Warnery erklärt: „Unsere Aufgabe als Unternehmen besteht darin, Diversity & Inclusion gezielt zu fördern und so auch den positiven Wandel in unserer Gesellschaft mit zu bewirken und zu fördern.“ Die Unterzeichnung des CEO Pledge sei für ihn „ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg, das Engagement für Geschlechterparität voranzutreiben. Ich bin überzeugt, dass ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf allen Ebenen nicht nur unsere Innovationskraft stärkt, sondern uns auch zu einem attraktiveren Arbeitgeber für internationale Talente macht.“