Der nach eigenen Anhaben größte deutsche Spirituosenhersteller investierte zudem in eine Beteiligung an Dwayne Johnsons Tequila Teremana. Der Hollywoodstar lässt seinen Tequila in Mexiko herstellen. Mast-Jägermeister ist damit strategischer Co-Investor im rasant wachsenden Tequila-Segment. Seit dem Start des Premium Tequilas im Jahr 2019 besitzt Jägermeister die exklusiven Vertriebsrechte. Mit mehr als 7,7 Millionen 0,75-l-Flaschen im Jahr 2021 sei Teremana Tequila die erfolgreichste Markteinführung einer Spirituosenmarke in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Gemeinsam soll die Marke jetzt strategisch weiterentwickelt und internationalisiert werden.

Trotz eines anhaltend volatilen Marktumfeldes mit wiederkehrenden Lockdowns und Einschränkungen des öffentlichen Lebens verzeichnete Jägermeister nach eigenen Angaben weltweit in allen Regionen eine steigende Nachfrage. Besonders dynamisch hätten sich dabei die Märkte in den Regionen Lateinamerika, Mittlerer Osten/Afrika sowie Osteuropa entwickelt. Michael Volke, Vorstandsvorsitzender der Mast-Jägermeister SE, führt die deutliche Absatzsteigerung auf die konsequente und erfolgreiche Internationalisierung zurück, die das Unternehmen seit vielen Jahren verfolge.