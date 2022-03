Oliver Bruns, Geschäftsführer von Kellogg für Deutschland, Österreich und die Schweiz sagt: „Wir haben bereits große Fortschritte gemacht, insbesondere, wenn es darum geht, Emissionen zu verringern und unsere Rezepturen zu optimieren, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen.“

So hat sich der Konzern unter anderem eine Lebensmitteloptimierung zum Ziel gesetzt, die eine gesündere Ernährung für den Konsumenten verspricht. Hierfür hat das Unternehmen den Salzgehalt seiner Special K Classic Cerealien nun um 16 Prozent sowie im gesamten Special K-Sortiment um durchschnittlich 20 Prozent gesenkt. Insgesamt entspreche das 60 Tonnen Salz, die im Jahr 2022 in ganz Europa eingespart würden, heißt es.

Die Kellogg Company hatte sich zudem weltweit dazu verpflichtet, die Kohlendioxidemissionen bis 2050 um 45 Prozent zu reduzieren. Heute gab der Konzern bekannt seit 2015 bereits eine Senkung der Gesamtemissionen um 37 Prozent in Europa erreicht zu haben. Der Hersteller führt dies „auf die vollkommene Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien seiner Produktionsanlagen in Westeuropa“ zurück.

Aktuell arbeite man an einer Reduzierung der Verpackungen und wolle bis Ende 2022 über 1.000 Tonnen einsparen. So werde auch die Größe der Müslibeutelverpackungen, bei bestehender Inhaltsmenge, um 10 Prozent reduziert. „Wir wissen aber auch, dass noch erhebliche Herausforderungen vor uns liegen und, dass unsere Verantwortung weit über das hinausgeht, was in unseren Produkten enthalten ist“, so Bruns weiter.