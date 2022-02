Essity führt seit Januar 2022 Vertrieb und Marketing der Regionen Central und East unter einer Leitung. Die neu geschaffene Region Central-East umfasst die Länder der DACH Region, sowie die Niederlande, Russland, Ukraine & CIS, Griechenland, Mittel- und Südost-Europa. Die Leitung der Region Central-East hat Dr. Ingolf Braun übernommen. Der studierte Betriebswissenschaftler und gebürtige Darmstädter verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing im internationalen Konsumgütergeschäft. Unter anderem führte Braun als General Manager die Russlandgeschäfte des Essity-Vorgänger-Unternehmens SCA und hat als Vice President Market & Business Development maßgeblich die strategische Entwicklung des Essity-Geschäftsbereichs Consumer Goods vorangetrieben, heißt es in der Pressemitteilung. Seit 2019 verantwortet Dr. Ingolf Braun das Sales & Marketing Geschäft der Region EEMEA. Er wird an Volker Zöller, President Consumer Goods und Mitglied des Essity-Vorstands, berichten. „Die Neugliederung der Vertriebsregionen wird das Essity-Konsumgütergeschäft in Europa weiter stärken. Mit Dr. Ingolf Braun konnten wir einen unserer erfahrensten und versiertesten Manager für die Leitung der größten Consumer Goods Region in Europa gewinnen“, sagt Volker Zöller, President Consumer Goods bei Essity.