Nach dem Prinzip „Mieten statt Kaufen“ decke die Molkerei ihren gesamten Bedarf an Europaletten über Chep. Beliefert werden die Zentrale in Bissingen (Molkerei Gropper GmbH & Co. KG), der Standort in Stockach (Gropper Fruchtsaft GmbH & Co. KG) sowie der Standort in Moers im Rahmen eines Joint Ventures mit Dr. Oetker (Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG).

Für die Logistik der Produkte wie Milch, Joghurt, Kaffeegetränke, Pudding, Smoothies oder Säfte nutzte Gropper bisher den Angaben zufolge weiße Tauschpaletten. Von Chep heißt es dazu: „Der administrative Aufwand war nicht nur sehr groß, sondern auch die Kosten instabil. Außerdem verursachte die schlechte Palettenqualität immer wieder Probleme in der Lieferkette.“