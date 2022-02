Finanzierungsrunde Next Gen Foods startet mit Hähnchenalternative US-Expansion

Das Lebensmittel-Start-up Next Gen Foods hat sein Foodservice-Geschäft mit der Hähnchenalternative Tindle in den USA gestartet. In der Serie-A-Finanzierungsrunde kamen insgesamt 100 Millionen US-Dollar zusammen. Die positive Entwicklung will Mitgründer Timo Recker (Foto) weiter fortführen.