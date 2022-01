Jörg Zangen wird in seiner neuen Rolle als Vertriebsgeschäftsführer der Philip Morris GmbH die Unternehmenstransformation in Deutschland weiter vorantreiben, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Er berichtet an Markus Essing, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH. Jörg Zangen begann seine Karriere bei Philip Morris im Jahr 2001 als Sales- and Marketing-Trainee und hatte während seiner langjährigen Laufbahn bereits diverse verantwortungsvolle

Positionen in diesen Funktionen inne – sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene. So war er etwa als Manager Field Force für den gesamten Außendienst verantwortlich oder agierte als EU Marketing Direktor in Lausanne. Zuletzt war er als General Manager auf den Kanarischen Inseln tätig.