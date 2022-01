Mit einem Ausstoß von über drei Millionen Hekotlitern wuchs die Brauerei C. & A. Veltins um 5,1 Prozent gegenüber 2020. Per Juni 2021 verzeichnete das Unternehmen den bisher besten Ausstoß in der Brauereigeschichte.

Der Gesamtumsatz stieg auf 362 Millionen Euro und damit um 5,8 Prozent im Vergleich zu 2020. Trotz Corona-Krise setzt Veltins damit den dynamischen Wachstumskurs deutlich über Wettbewerbsniveau fort, teilt das Unternehmen schriftlich mit. Während der gastronomische Fassbierabsatz trotz knapp 10-prozentigen Wachstums sich nur leicht von den pandemiebeschränkten Schließungen erholen konnte, vermochte das Handelsgeschäft die Brauerei „kraftvoll“ wachsen zu lassen.

Das helle Pülleken, das nach Pandemiebeginn eingeführt wurde, hat sich laut Veltins zum verkaufsstarken Neuzugang entwickelt: Es trug 204.000 Hektoliter zum Gesamtausstoß bei. Generell ging die Krise des angeschlagenen Biermarkts, der 2021 um rund 2,5 Prozent schrumpfte und etwa zwei Millionen Hektoliter weniger ausschüttete, an der Unternehmensentwicklung zahlenmäßig größtenteils vorüber.

Gleichwohl ist auch Veltins von einer Kostenexplosion in sämtlichen Bereichen betroffen. Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber führt „zügellose“ Energiepreise als primären Kostentreiber an. „Nach dem inzwischen geordneten Krisenmanagement dieser Monate folgen harte Jahre der Konsolidierung, in denen es für viele um die Existenzfrage geht. Und auch die Gastronomie bedarf dringend einer Marktnormalisierung, um das Auf und Ab der Pandemiejahre mit geordneten Umsätzen hinter sich zu lassen“, sagt Huber. Vor 2023 werde es keine Rückkehr zur Normalität geben: „Die Ertragswunden in der Brauwirtschaft sind vielerorts groß und werden ihre Zeit brauchen, um zu verheilen.“