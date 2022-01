Wie das Unternehmen weiter mitteilte, war Daniel Einhäuser bis 2020 Geschäftsführer der König-Brauerei GmbH und in der Bitburger Braugruppe verantwortlich für die Marke König Pilsener. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Konsumgüterbereich und war nach seinem Karrierestart bei Reemtsma lange Jahre bei Imperial Brands, einem der größten Tabakhersteller der Welt, zuletzt als Geschäftsführer für Osteuropa. Ebenso konnte er wertvolle Erfahrungen als Berater sammeln und half Unternehmen ihre Wachstums- und Ergebnisziele zu erreichen.

Das Unternehmen wurde 1895 in Bielefeld gegründet und stellt unter der Marke Christinen Premiummineralwasser in Bio-Qualität, Fruchtsäfte und andere Erfrischungsgetränke her.