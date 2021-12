Nach Angaben des Herstellers, lässt sich der Verlauf der Corona-Krise anhand der Nachfrage nach seinen Produkten nachvollziehen. So seien beispielsweise zu Beginn der Pandemie kleinere Artikel nachgefragt gewesen, während im Frühjahr die Nachfrage nach großen Torten wieder anzog.

Inzwischen steige auch der Personalbedarf bei Coppenrath & Wiese. Gesucht würden Mitarbeiter in den Bereichen IT und Logistik. Auch in der Fertigung hofft man auf mehr Fachkräfte und ungelernte Arbeitskräfte. Zurzeit sind 3.100 Mitarbeiter beschäftigt. Im kommenden Jahr sollen 200 neue eingestellt werden, 120 Produktionsmitarbeiter und 80 Fachkräfte.