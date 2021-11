Mathias Schlüter übernimmt zum 1. Januar 2022 die Position des Geschäftsführers Vertrieb und Marketing bei der Gottfried Friedrichs KG. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Hamburger Firma ist nach eigenen Angaben Marktführer für Premium-Feinfisch in Deutschland.

Der 51-jährige Mathias Schlüter verfügt über eine mehr als 20-jährige Berufserfahrung in der Konsumgüterindustrie, darunter über zehn Jahre bei Kraft Foods in Bremen, wo er zum Schluss als Verkaufsdirektor für unterschiedliche Geschäftsbereiche und Key Accounts verantwortlich war. Die letzten zehn Jahre war Herr Schlüter als Sales Director und Mitglied der Geschäftsleitung für die D-A-CH Region bei Bahlsen in Hannover tätig. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Schlüter einen Vertriebsprofi mit einer großen LEH sowie Omni Channel Expertise gewinnen konnten“, so Horst-Otto Gerberding, Gesellschafter von Gottfried Friedrichs.