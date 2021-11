Des Weiteren wurden die bisherigen Vorstände Marie-Luise Adler, Marketing und Kommunikation, sowie Andreas Göhring, Finanzen, bestätigt. Meurer, der auf weitreichende Erfahrung in der Fleischbranche verweisen kann, ist dem Verband seit über 20 Jahren beruflich verbunden und gehört seit 2012 dem Marketingausschuss an. In seiner neuen Funktion als Vorstandsvorsitzender liegen ihm besonders die Themen Tierwohl, Qualitätsüberwachung, Markenschutz, Verbraucherinformation über die Bedeutung des g. g. A.-Schutzes für den Schwarzwälder Schinken sowie die Mitgliederförderung bis in die Innungen hinein am Herzen, wie der Verband mitteilte.