Seit Kurzem ist die Wikotool Group mit einem neuen Erscheinungsbild am Markt präsent. Das neue Gruppenlogo mit dem Claim „Beyond High Performance“, ein Imagefilm und die Gruppen-Website www.wikotool.group sollen die Größe, Leistungsfähigkeit und Kompetenz der Gruppe nach außen deutlich machen.

Die Wikotool Group besteht aus elf Unternehmen an 8 Standorten. Dazu gehören auch drei Auslandsgesellschaften in Frankreich, Polen und Russland. Zu den Geschäftsfeldern der Gruppe zählen die Produktion von Großküchen- und Backtechnik sowie Metall- und Werkzeugbau für die Industrie.

Zum Geschäftsfeld Großküchen- und Backtechnik zählen unter anderem die Firmen Ascobloc Gastro-Gerätebau GmbH in Dresden, die DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH in Bautzen und Königsbrück und die Alexandersolia GmbH in Remscheid.