Die Domaine des Lambrays ist eines der gefragtesten Weingüter im Burgund (Foto). Das Importhaus Segnitz hat in Deutschland die größte Zuteilung dieses besonderen Weins erhalten und vertreibt außerdem exklusiv vier weitere Weine des Châteaus.

„Mit der Domaine Clos de Lambrays ist es uns gelungen, eines der aktuell international am meisten gefragten Weingüter an Bord zu holen. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und sind stolz darauf, unseren Kunden mit diesen Weinen eine weitere hochwertige Sortimentserweiterung präsentieren zu können“, erklärt Heinz-Josef Klaeren, Geschäftsführer A. Segnitz & Co. GmbH.

Das Importhaus Segnitz distribuiert neben dem Grand Cru 2019 die weiteren Weine Morey-St-Denis AOC, Morey-St-Denis Les Loups Premier Cru, Puligny-Montrachet Les Folatières Premier Cru und Puligny-Montrachet Clos du Cailleret Premier Cru.