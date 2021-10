Der Diplom-Betriebswirt verfüge über umfangreiche Erfahrung in der Fleischindustrie, hieß es weiter. So war er nach verschiedenen Führungsaufgaben seit 2001 für Westfleisch tätig, wo er zuletzt die Funktion der Divisionsleitung Pork innehatte, bevor er 2019 zum Wettbewerber Tönnies wechselte. Dort verantwortete der Manager die Division Pork des Unternehmens in Deutschland.

In seiner neuen Rolle ist Herr Tost verantwortlich für das gesamte Geschäft mit Schweinefleisch von Vion in Deutschland, einschließlich Livestock. John de Jonge, COO Business Unit Pork von Vion, sagte: ‚‚Uwe Tost verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in unserer Branche. Für Vion in Deutschland wird er sich insbesondere auf die Zusammenarbeit in Wertschöpfungsketten für Schweinefleisch konzentrieren, passend zu unserer Strategie des Building Balanced Chains. Wir freuen uns, Herrn Tost bei Vion begrüßen zu dürfen.‘‘

Uwe Tost wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: ‚‚Ich freu mich sehr auf die neue Aufgabe und das Vertrauen, das mir Vion entgegenbringt in einer Zeit, die unsere Branche vor große Herausforderungen stellt.‘‘