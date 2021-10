Julia Demmer übernimmt zum 1. Oktober 2021 die Position als Sales Director in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) bei FrieslandCampina Germany. Sie folgt auf Guido Kühne, der am 1. September 2021 die Position als Managing Director bei FrieslandCampina Germany übernommen hat.

Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Julia Demmer arbeitet demnach bereits seit 2018 in ihrer Funktion als Group Key Account Manager für unterschiedliche Kunden, zuvor war sie in verschiedenen Vertriebspositionen in der FMCG-Branche tätig.

Darüber hinaus wird zum 1. November 2021 auch die Position des Directors Customer Supply Chain DACH bei FrieslandCampina Germany neu besetzt. Roy van Loon tritt die Nachfolge von Kristel Lammers an, die die Position übergangsweise übernommen hatte. Van Loon hat über 25 Jahre weitreichende Erfahrung in verschiedenen Leitungsfunktionen der Supply Chain und als Werksleiter bei KraftHeinz gesammelt.

FrieslandCampina Germany ist nach eigenen Angaben eines der führenden Unternehmen der Milchindustrie in Deutschland und Tochtergesellschaft der niederländischen Royal FrieslandCampina. Mit rund 24.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 11,1 Milliarden Euro (2020) gehört Royal FrieslandCampina demnach zu den größten Molkereikonzernen der Welt und verfügt über eine 150 Jahre alte genossenschaftliche Tradition.