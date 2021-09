Henkell Freixenet hat die verbliebenen 20 Prozent des 2005 gegründeten Online-Weinhändlers Belvini.de von Rüdiger Kühnle übernommen. Dr. Maximilian Iselborn (Foto), bislang Head of Supply Chain bei Henkell Freixenet, wechselt in die Geschäftsführung von Belvini.de.

Iselborn übernimmt in der Geschäftsführung der Belvini GmbH die Aufgaben von Rüdiger Kühnle. Der promovierte Agrarökonom, Betriebswirt und gelernte Winzer übernahm ab 2018 verschiedene Management-Funktionen bei Henkell Freixenet im In- und Ausland. Zuvor war Iselborn als politischer Berater, Manager und Projektleiter tätig. Er wird die Bereiche Sales B2C, Online-Marketing, Einkauf Wein, Produktmanagement Digital und Business Intelligence verantworten und die Belvini GmbH zusammen mit Volker Gabel führen, der als ehemaliger Henkell Freixenet-Kollege seit Juli 2020 in der Geschäftsführung von Belvini.de die Bereiche Controlling, Finanzen, IT, Logistik und Personal verantwortet.