Das Ergebnis der Gruppe blieb negativ und betrug nach Angaben des Unternehmenschefs minus 1,21 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 790.000 Euro im Vorjahreshalbjahr. „Wir werden 2021 noch einmal ein krisenbedingtes Jahr durchstehen müssen“, erklärte der Vorstand. „Unsere Hoffnung beruht ganz klar auf 2022.“ Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen werde aber nur schrittweise erfolgen und hänge von den Corona-Bedingungen sowie auch der künftigen Homeoffice-Nutzung gerade in den großen Unternehmen ab. Das Licht am Ende des Tunnels werde aber heller, so Berz-List.

Das Molkereigeschäft habe sich im ersten Halbjahr stabil entwickelt; der Absatz im Einzelhandel sei gut gelaufen, weil die Menschen in der Zeit der Corona-Pandemie mehr und höherwertig zuhause gekocht haben, so der Vorstandschef. Bei der Milchverarbeitung habe es einen Zuwachs um zwei Prozent auf 72 Millionen Kilogramm gegeben. Der Umsatz sei auch aufgrund des durchwachsenen Wetters im Frühjahr und Sommer leicht um ein Prozent auf 47,3 Millionen Euro zurückgegangen.

Im zweiten Geschäftsfeld Frischdienst habe sich der Umsatzrückgang zwar verringert, liege aber noch 11,4 Prozent unter dem Vorjahreswert, sagte Berz-List. Die Erlöse betrugen 30 Millionen Euro.

Im zweiten Halbjahr rechnet der Manager mit anziehenden Preisen für Milchprodukte und damit beim Molkereigeschäft einer Entwicklung auf Vorjahresniveau. Ziel für das Segment Großverbraucher-Frischdienst sei, das Minus weiter zu reduzieren.