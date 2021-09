Saputo Dairy UK und Hochland haben eine langfristig angelegte, exklusive Partnerschaft für die Cheddar-Marke Cathedral City in Deutschland und Österreich vereinbart.

Hochland wird zum 1. Januar 2022 die Verantwortung für die Marke Cathedral City auf dem deutschen und österreichischen Markt übernehmen und die Distribution in beiden Ländern national ausbauen sowie die Marke weiterentwickeln. Im Herkunftsland Großbritannien ist Cathedral City das englische Original und die mit Abstand größte Cheddar-Marke. Auch in Deutschland und Österreich hat die Marke bereits Fuß gefasst und wird bisher von der Uplegger Food Company vertrieben.

Saputo Dairy UK ist Produzent führender britischer Food-Marken sowie hochwertiger Zutaten für die Lebensmittelproduktion. Das Unternehmen produziert und vermarktet neben einigen der beliebtesten Lebensmittel-Marken in Großbritannien, darunter Cathedral City, Clover, Country Life and Frylight, auch Zutaten für Baby- und Kinder-Spezialnahrung. Saputo Dairy UK ist Teil der Saputo Inc., eines der Top-Ten-Milchverarbeitungsunternehmen weltweit.