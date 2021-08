Gizeh beschäftigt im deutschen Markt 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innendienst und 46 Personen im Außendienst. Ein besonderes Merkmal des Teams: Rund drei Viertel der Außendienstler sind im Unternehmen fest angestellt. Das Unternehmen ist Teil der Mignot & De Block-Gruppe, die an sechs Standorten in vier europäischen Ländern rund 750 Menschen beschäftigt.

Im Innendienst fordere laut Unternehmensmitteilung zurzeit die Single Use Plastic Directive das Organisationstalent des Vertriebsteams. Beim Verkaufen als Marktführer in der Nische Raucherbedarf werde in den nächsten Monaten die Neukundenakquise im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen. Markenaufbau und Produktneuheiten bestimmen die Kommunikation mit den Kunden.