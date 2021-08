Anfang 2021 hat die Tönnies-Unternehmensgruppe ihre Aktivitäten im vegetarischen und veganen Segment unter dem eigenen Geschäftsbereich Vevia 4 You gebündelt. Die erste Bilanz fällt mehr als positiv aus; Tönnies rechnet im Bereich Wurstersatz bis Ende dieses Jahres mit einem Umsatz von rund 24 Millionen Euro, im Fleischersatz rund 6 Millionen Euro Umsatz. Bis 2025 soll der Gesamtumsatz in beiden Bereichen zusammen auf über 120 Millionen Euro ansteigen.

Produziert werden die vegetarischen und veganen Artikel im eigenen Werk in Böklund. Die Kapazitäten sollen dort noch ausgebaut und erweitert werden. Einen zweistelligen Millionenbetrag will Tönnies hier in den kommenden Jahren investieren. Dabei soll es auch um den Ausbau des Sortiments und die weitere Optimierung der Produkte gehen. Denn neben einer breiten Listung der Produkte unter den Marken „Gutfried“, „Veviva“ und „Es schmeckt“ im Lebensmitteleinzelhandel bestätige auch der Verbraucher den Weg in diesem Bereich.

„Es hat sich ausgezahlt, dass wir bei der Produktentwicklung auf Qualität statt Schnelligkeit gesetzt haben“, sagt Maximilian Tönnies. Ziel des Unternehmens ist es demnach, mit Produkten zu punkten, die geschmacklich überzeugen. Dafür haben die Entscheider bei Tönnies gemeinsam mit den Produktentwicklern umfangreiche Geschmackstests durchgeführt. „Im Bereich der Produktentwicklung haben wir in kurzer Zeit einen großen Sprung gemacht. Verbraucherpanel zeigen die Akzeptanz der Produkte beim Konsumenten. Hier wollen wir uns jetzt etablieren.“ Doch schon jetzt verzeichnet die Unternehmensgruppe einen starken Umsatzsprung in diesem Bereich: Lag der Erlös 2019 noch bei 8,3 Millionen Euro, so plant Tönnies für Ende dieses Jahres mit einem Umsatz von 30 Millionen Euro – ein Anstieg von mehr als 250 Prozent.