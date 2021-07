Dabei berichtet er disziplinarisch an Jörg Beiß, Geschäftsführer CFP Brands, und funktional an Philippe Bessire, Regional Business Manager Central Europe & South Africa, Impex Management.

Hohnberg studierte Betriebswirtschaftslehre an der TU Freiberg mit dem Schwerpunkt Marketing, bevor er seine Laufbahn bei der Reckitt Benckiser GmbH als Area Sales Manager begann. Es folgte 2010 ein Wechsel zur Wilkinson Sword GmbH in Solingen, wo er bis 2015 in verschiedenen Marketing-Funktionen für das Herren-Nassrasur-Marketing verantwortlich war. Vor seinem Wechsel zu CFP Brands war Hohnberg als Nationaler Key Account Manager unter anderem für den Drogerie- und E-Commerce Kanal zuständig und verantwortete Kunden wie dm Drogeriemarkt, Rossmann und Amazon.