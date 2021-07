Die Schloss Wachenheim AG und ihr Vorstandsmitglied Horst Hillesheim (Fotos) sind laut Mitteiung übereingekommen, dass Hillesheim sich am 31. Juli 2021 aus dem Vorstand zurückzieht, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu stellen.

Horst Hillesheim ist seit 24 Jahren in verschiedenen, überwiegend leitenden Positionen für die Unternehmensgruppe tätig und seit Juli 2016 Mitglied des Vorstands. Der Aufsichtsrat spricht in der Mitteilung Horst Hillesheim, der sich unter anderem um den Vertrieb und das Handelsgeschäft gekümmert hat, seinen Dank für seine Tätigkeit im Vorstand aus, "mit der er maßgeblich dazu beigetragen habe, das Unternehmen in herausforderndem Marktumfeld entscheidend weiterzuentwickeln".

Hervorzuheben sei dabei der Aufbau der Weinhandelsaktivitäten in Deutschland nach der Akquisition von Rindchen’s Weinkontor 2017 und der Vino Weinhandels GmbH 2019 sowie die vertriebliche Integration der Marke Eisberg 2021. Die Aufgaben von Herrn Hillesheim werden zukünftig von den anderen Mitgliedern des Vorstands, Oliver Gloden und Boris Schlimbach, übernommen.