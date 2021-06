Diese Aufgaben wird sie nach der Übergabe der operativen nationalen Funktion wie bisher aus Hamburg heraus wahrnehmen. Philipp Kluck wird in seiner neuen Funktion auch zukünftig an Antje Schubert berichten. Kluck, 43, war seit Anfang 2019 als General Manager für das Iglo Geschäft in Belgien zuständig. Dort konnte er laut Unternehmen durch einen Strategiewechsel mit klarem Fokus auf Wachstumssegmente und differenzierende Neuprodukte den Marktanteil sukzessive steigern. 2020 erzielte Iglo unter seiner Verantwortung das stärkste Umsatz-Wachstum aller FMCG-Marken (inkl. Getränke, Body Care etc.) in Belgien mit Plus 23 Prozent.