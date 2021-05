Der Vollblutunternehmer führte als Inhaber und Geschäftsführer nahezu 26 Jahren die Geschicke von Aichinger. Er entwickelte in einem Vierteljahrhundert den mittelständischen Ladenbauer mit einst 150 Mitarbeitern und etwa 13 Mio. Euro Umsatz (1995) zu einem weltweit agierenden Anbieter für Shop-Design, Kühlmöbel und Verkaufseinrichtungen mit 106 Mio. Euro Umsatz (2020). Die Aichinger Gruppe beschäftigt am Hauptsitz Wendelstein, in den zehn regionalen Kompetenzzentren und den Tochtergesellschaften 600 Mitarbeiter. Die Geschäftsführung übernehmen Dr. Oliver Blank (Vertrieb, Marketing, Strategie) und der zu Jahresbeginn 2021 neu in die Geschäftsführung berufene Dr. Thomas Grünewald (Organisation und Technik).