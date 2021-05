Friesland Campina Futtermittelaktivitäten sollen verkauft werden

FrieslandCampina will seine Nutrifeed-Futtermittelaktivitäten an Denkavit verkaufen. Die beiden Unternehmen werden einen Vertrag über die Lieferung von Milchnebenprodukten an die Futtermittelindustrie abschließen. Die Beschäftigten der betroffenen Unternehmen wurden bereits über die Absicht informiert.