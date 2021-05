Neuer Vertriebsdirektor Neuer Vertriebsdirektor

Zum 1. Mai 2021 hat Frank Völkner (Foto) als Vertriebsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung seine Arbeit in der Familienmolkerei Rücker in Aurich aufgenommen. Er tritt damit die Nachfolge von Bernhard Anslinger an, der nach einer einvernehmlichen Regelung aus dem Unternehmen ausscheidet.