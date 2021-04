Fleisch, Wurst, Geflügel Warnstreiks in Niedersachen und Bayern

Mitarbeiter der Fleischindustrie haben am Morgen in Niedersachsen und Bayern die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren Schlachthöfe von Danish Crown in Essen (Landkreis Cloppenburg) und Vion in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn).