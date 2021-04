Beyond Meat, ein führender Anbieter von pflanzenbasierten Fleischprodukten, verkündet heute eine signifikante Ausweitung des Produktvertriebs in tausenden von europäischen Einzelhandelsstandorten ab diesem Frühjahr.

Mit der Ankündigung reagiert das Unternehmen laut eigener Aussage auf die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Produkten, die den gleichen Geschmack und Textur bieten wie tierisches Fleisch. Der europäische Markt für pflanzenbasierte Produkte sei laut einer Studie von Nielsen in den vergangenen zwei Jahren um 49 Prozent stark gewachsen.

Derzeit sind die Produkte von Beyond Meat in rund 122.000 Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben in über 80 Ländern weltweit erhältlich.

Für den deutschen Markt bedeutet die Ankündigung, dass Beyond Meat im April und Mai sein Produktangebot in über 1.000 neuen deutschen Einzelhandelsgeschäften durch Kaufland, Tegut, Famila und Real erweitert. Über 55 Prozent der Deutschen hätten sich laut des BMEL-Ernährungsreport 2020 als Flexitarier bekannt und verwenden pflanzliches Fleisch ebenso oft wie tierisches Fleisch.

„Wir freuen uns sehr, unsere neuesten Produktinnovationen in Deutschland verstärkt anbieten zu können”, so Chuck Muth, Chief Growth Officer bei Beyond Meat. „Die neuen und ausgebauten Einzelhandelspartnerschaften in Deutschland sind ein deutlicher Beweis dafür, dass der Appetit der Menschen auf pflanzliches Fleisch und insbesondere auf Beyond-Meat-Produkte zunimmt.“